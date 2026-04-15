Мужчина погиб при ЧП на Казанском пороховом заводе

Один человек скончался в результате пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Там рассказали, что мужчину извлекли из-под завалов ночью. Однако спасти его не удалось, так как во время обрушения здания он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обрушение из-за возгорания на пороховом заводе в Казани произошло 14 апреля. Отмечалось, что причина случившегося носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен.

Также сообщалось о двух пострадавших. Одна женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с ожогами и сопутствующими травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

