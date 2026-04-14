Два человека пострадали при пожаре на Казанском пороховом заводе

Два человека, предварительно, пострадали при пожаре на Казанском пороховом заводе, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Отмечается, что пострадавшие находятся в различной степени тяжести, они были доставлены в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 7. Сейчас на месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.

В свою очередь, представители Республиканской клинической больницы отметили, что одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее ожоги и сопутствующие травмы.

Тем временем было установлено, что при ЧП на заводе сработала система сброса давления.

"Громкий звук и волну люди ощущали, потому что сработала специальная система сброса давления, предусмотренная техникой безопасности именно для таких случаев", – объяснили в пресс-службе главы Татарстана.

В настоящий момент на месте находится специальная комиссия, которая выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Об обрушении из-за пожара на пороховом заводе в Казани стало известно 14 апреля. Все профильные службы оперативно прибыли на место происшествия. Подчеркивалось, что причина случившегося носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен.

