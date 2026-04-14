Обрушение произошло на пороховом заводе в Казани из-за пожара. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Все профильные службы оперативно прибыли на место происшествия, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Также отмечается, что причина пожара носит техногенный характер, технологический процесс не остановлен.

Ранее во Владикавказе произошел взрыв на складе с пиротехникой. По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения правил обращения с открытым огнем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В городе объявили режим ЧС.