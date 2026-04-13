В Санкт-Петербурге 18 человек спасены из пожара на чердаке жилого дома

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Пожарные спасли 18 человек в ходе тушения возгорания на чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС.

Огонь вспыхнул в шестиэтажном здании на Невском проспекте. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Спустя некоторое время возгорание удалось локализовать. На данный момент тушение продолжается. В ликвидации огня задействованы 157 человек и 38 единиц техники.

Ранее пожар произошел в районе Внуково в Москве. Загорелась квартира в жилом доме. В результате один человек скончался, 11 удалось спасти.

До этого два человека погибли в пожаре в жилом доме в столичном районе Ясенево. Возгорание произошло в квартире на улице Вильнюсской. Помещение на 16-м этаже жилого дома было сильно захламлено.

