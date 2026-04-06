Два человека погибли при пожаре в доме в Хабаровске

Возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме в Хабаровске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 28 человек, в том числе 3 детей. Еще 20 человек смогли покинуть дом самостоятельно.

После ликвидации огня на месте были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни. Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге. Они были госпитализированы. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров.