Открытое горение ликвидировано в ТЦ Калининграда

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Открытое горение было ликвидировано в торговом центре "Гиант" в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Калининградской области.

В данный момент проводятся проливка и разбор конструкций. По информации губернатора региона Алексея Беспрозванных, двух ранее пострадавших пожарных отпустили домой.

Торговый центр в Калининграде загорелся днем 5 апреля. Площадь возгорания быстро выросла с 500 до 1 500 квадратных метров.

Вскоре огонь охватил фасад и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Беспрозванных сообщил, что всех посетителей удалось эвакуировать.

По последним данным, всего в результате ЧП пострадали четыре человека. Им оказывали всю необходимая помощь.