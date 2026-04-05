Пожар в ТЦ "Гиант" в Калининграде локализован

Пожар в торговом центре "Гиант" в Калининграде локализован. Из здания удалось эвакуировать всех людей, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

"Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле", – указал он.

Как уточнил РИА Новости начальник регионального главка МЧС РФ Роман Емельянов, очаг возгорания, по словам очевидцев, располагается в фасадной части торгового центра.

О возгорании стало известно днем 5 апреля. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 000, а затем достигла 1 500.

Огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

В результате пожара пострадали три человека. После осмотра медиками двое были отпущены, один госпитализирован.

