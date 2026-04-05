Площадь пожара в ТЦ Калининграда увеличилась до 1 500 "квадратов"

Площадь пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде выросла до 1 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Пострадали три человека, после осмотра медиками двое были отпущены, один госпитализирован", – уточнило ведомство.

На месте ЧП задействованы сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС РФ.

Как указал РИА Новости начальник регионального главка МЧС Роман Емельянов, из здания эвакуировали около 140 человек. По его словам, при возгорании сработала автоматическая сигнализация.

"Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в разведывающийся пожар наши ребята с звеньями ГДЗС подошли", – отметил Емельянов.

О возгорании стало известно днем 5 апреля. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а позже увеличилась до 1 000.

Огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

