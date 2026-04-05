Площадь пожара в ТЦ в Калининграде выросла до 1 тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Калининград с огоньком"

Площадь пожара в торговом центре "Гиант" в Калининграде увеличилась вдвое и достигла 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

О возгорании в здании стало известно 5 апреля. ЧП случилось в здании на Московском проспекте, из него эвакуируют посетителей.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел на кровле Московского высшего общевойскового командного училища. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Пламя распространилось под кровлей в двух направлениях.