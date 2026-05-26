Северная олениха по кличке Звезда появилась на "Городской ферме" ВДНХ

Трехлетняя самка северного оленя по кличке Звезда появилась на "Городской ферме" на ВДНХ. Ей предстоит адаптироваться к новому месту и познакомиться с оленихой Сказкой, которая живет на ферме уже несколько лет, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Звезда появилась на свет в оленеводческом хозяйстве в Мурманской области в 2022 году. Позднее ее перевезли в Подмосковье, откуда она и приехала на свое новое место жительства.

Олениха полностью белого окраса, по характеру осторожна и в меру эмоциональна в силу юного возраста, уточнили в пресс-службе. Как и Сказка, Звезда сбросила рога до наступления весны. Сейчас там растут новые пушистые маленькие рожки, которые к следующей зиме превратятся в ветвистую "корону".

В настоящее время олениха живет в отдельном вольере под присмотром специалистов. Ей нужно постепенно привыкнуть к частому контакту с людьми. Пока у юной самки небольшой опыт общения с человеком: раньше она жила на выпасе в небольшом стаде.

"Животное здоровое, чувствует себя хорошо", – добавили в пресс-службе ВДНХ.

За 11 лет работы "Городской фермы" там появились на свет более 750 животных. Большинство из них составляют цыплята (340), на втором месте кролики (165). Также на ферме родились 67 ягнят, 62 гусенка холмогорской породы, 58 утят и 49 козлят.