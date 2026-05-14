Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 17:00

Город

На "Городской ферме" ВДНХ за 11 лет родились более 750 животных

Фото: пресс-служба ВДНХ

За 11 лет работы "Городской фермы" на ВДНХ на свет появились свыше 750 животных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Основную массу новорожденных составляют цыплята, который вылупилось больше 340. На втором месте кролики – всего на свет родилось 165 крольчат. Также за эти годы на ферме появились на свет 67 ягнят, 62 гусенка холмогорской породы, 58 утят и 49 козлят. При этом специалисты подсчитали, что для комфортного содержания ферме нужно около 30 кур, 10 уток и не больше 7–10 гусей. Излишки передают в зоопарки и на экофермы.

Начало весны 2026 года выдалось особенно богатым на прибавление в козьем семействе. В апреле впервые с 2023-го родились два черно-белых козленка, очень похожих на своего отца – валлийского козла Викинга. Братьям едва исполнился месяц, но они уже взаимодействуют с посетителями и пробуют грызть морковку. А 25 апреля у англо-нубийской козы Бусинки, рожденной на ферме 4 года назад, появилась козочка бурого окраса.

Также в разные годы здесь появились теленок, осленок и детеныши альпак. С 2018-го у альпаки Доси родились сразу четверо: Пако, Черничка, Шоколадка и Ночка. Малыши весят около 4 килограммов, но быстро растут, начинают бегать и выглядывать из загона прямо к посетителям. Альпак можно гладить, фотографировать и даже кормить.

Еще один необычный вид – зебу, потомок индийского тура с характерным горбом на загривке. У самки по кличке Тигра с 2018 года родились три детеныша. За здоровьем всех малышей и их мам внимательно следят специалисты, контролируя вес, аппетит и настроение.

Ранее сообщалось, что на Большой пруд старой территории Московского зоопарка вернулись красные и розовые фламинго. Птицы провели зиму в теплом вольере и в начале мая впервые вышли на открытый воздух.

Читайте также


животныегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика