Число пострадавших при пожаре в ТЦ Калининграда выросло до 4

В торговом центре "Гиант" в Калининграде продолжаются работы по ликвидации пожара. Об этом сообщили в МЧС России.

По уточненным данным ведомства, в результате происшествия пострадали 4 человека, среди них 2 пожарных. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

В МЧС подчеркнули, что угрозы их жизни на данный момент нет, состояние оценивается как стабильное. Спасательные подразделения продолжают работу на месте.

О возгорании стало известно днем 5 апреля. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 000, а затем достигла 1 500.

Огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных уточнил, что из ТЦ удалось эвакуировать всех посетителей.

Позднее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 7 тысяч квадратных метров.