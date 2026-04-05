05 апреля, 19:00

Происшествия

Пожар в ТЦ Калининграда локализован на площади 7 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Калининград с огоньком"

Пожар в торговом центре "Гиант" в Калининграде локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как рассказала РИА Новости местная жительница, люди не сразу стали покидать здание, поскольку несерьезно отнеслись к оповещению.

"Выходить стали не сразу, пока не почувствовался запах гари и охрана не попросила всех выходить", – отметила она.

Женщина подчеркнула, что живет рядом с ТЦ и видела пожар из окна. По ее словам, огонь распространился быстро, однако сработала сигнализация.

О возгорании стало известно днем 5 апреля. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 000, а затем достигла 1 500.

Огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

В результате пожара пострадали три человека. После осмотра медиками двое были отпущены, один госпитализирован. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных уточнил, что из ТЦ удалось эвакуировать всех посетителей.

100 человек эвакуировали из горящего здания на улице Головачева в Москве

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

