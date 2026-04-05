Пожар в ТЦ Калининграда локализован на площади 7 тыс "квадратов"

Пожар в торговом центре "Гиант" в Калининграде локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как рассказала РИА Новости местная жительница, люди не сразу стали покидать здание, поскольку несерьезно отнеслись к оповещению.

"Выходить стали не сразу, пока не почувствовался запах гари и охрана не попросила всех выходить", – отметила она.

Женщина подчеркнула, что живет рядом с ТЦ и видела пожар из окна. По ее словам, огонь распространился быстро, однако сработала сигнализация.

О возгорании стало известно днем 5 апреля. Сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 000, а затем достигла 1 500.

Огонь распространился по обшивке фасада здания, после чего перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и наличием горючих материалов.

В результате пожара пострадали три человека. После осмотра медиками двое были отпущены, один госпитализирован. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных уточнил, что из ТЦ удалось эвакуировать всех посетителей.

