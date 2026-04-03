03 апреля, 19:22

Число жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 7

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Спиридонов Олег

Количество погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане увеличилось до 7. Поиски еще 5 человек продолжаются, сообщила пресс-служба группы "Сибур".

Как отметила компания, работы ведутся непрерывно. В поисках задействованы более 200 человек и 20 единиц техники, включая специалистов МЧС РФ.

Общее число госпитализированных составляет 24 человека, первые двое из них, которые были направлены в Москву, переведены в общую палату. Динамика их состояния оценивается как позитивная. Всего в столице располагаются 10 человек.

При этом двое госпитализированных в больницу Казани также были переведены в общую палату. В настоящее время в реанимации находится один пострадавший с позитивной динамикой. Кроме того, такое же состояние фиксируется у всех пациентов в Нижнекамске. Получившие незначительные травмы направлены на амбулаторное лечение.

"С семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают закрепленные корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Предприятие осуществляет выплаты семьям погибших и пострадавшим", – говорится в сообщении.

Компания добавила, что выплаты в размере 10 миллионов рублей отправлены семьям погибших, а госпитализированные получают 3 миллиона. В частности, им компенсировали расходы на последующую реабилитацию.

О пожаре на территории промышленной зоны в Нижнекамске стало известно 31 марта. Предварительно, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси на 1 тысячи квадратных метров с последующим взрывом.

В результате ЧП пострадали 72 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

После пожара в Нижнекамске пропали 9 человек

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

