Число жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 7

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Спиридонов Олег

Количество погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане увеличилось до 7. Поиски еще 5 человек продолжаются, сообщила пресс-служба группы "Сибур".

Как отметила компания, работы ведутся непрерывно. В поисках задействованы более 200 человек и 20 единиц техники, включая специалистов МЧС РФ.

Общее число госпитализированных составляет 24 человека, первые двое из них, которые были направлены в Москву, переведены в общую палату. Динамика их состояния оценивается как позитивная. Всего в столице располагаются 10 человек.

При этом двое госпитализированных в больницу Казани также были переведены в общую палату. В настоящее время в реанимации находится один пострадавший с позитивной динамикой. Кроме того, такое же состояние фиксируется у всех пациентов в Нижнекамске. Получившие незначительные травмы направлены на амбулаторное лечение.

"С семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают закрепленные корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Предприятие осуществляет выплаты семьям погибших и пострадавшим", – говорится в сообщении.

Компания добавила, что выплаты в размере 10 миллионов рублей отправлены семьям погибших, а госпитализированные получают 3 миллиона. В частности, им компенсировали расходы на последующую реабилитацию.

О пожаре на территории промышленной зоны в Нижнекамске стало известно 31 марта. Предварительно, во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука случилось воспламенение газовой смеси на 1 тысячи квадратных метров с последующим взрывом.

В результате ЧП пострадали 72 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

