Причиной ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" стало воспламенение газовой смеси

ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошло из-за воспламенения газовой смеси с последующим взрывом во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба компании "Сибур".

Причина воспламенения пока не установлена. Сейчас специалисты ликвидируют остаточное горение. Рисков распространения возгорания нет. Отмечается, что происшествие не затронуло основные производственные узлы предприятия.

Семьям погибших обещали оказать материальную поддержку. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, для сотрудников НКНХ, подрядных организаций и родственников была организована линия по психологической поддержке.

В "Сибуре" также отметили, что экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. Передвижные лаборатории министерства экологии и природных ресурсов по республике осуществляют отбор проб атмосферного воздуха на границах населенных пунктов.

"На 15:30 по результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" вспыхнул 31 марта. По данным СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. По информации исполняющего обязанности заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" Дмитрия Чайко, госпитализированы 22 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Более того, из-за ЧП отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия в Нижнекамске.

