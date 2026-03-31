Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 18:37

Происшествия

Причиной ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" стало воспламенение газовой смеси

Фото: телеграм-канал "112"

ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошло из-за воспламенения газовой смеси с последующим взрывом во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука, сообщила пресс-служба компании "Сибур".

Причина воспламенения пока не установлена. Сейчас специалисты ликвидируют остаточное горение. Рисков распространения возгорания нет. Отмечается, что происшествие не затронуло основные производственные узлы предприятия.

Семьям погибших обещали оказать материальную поддержку. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, для сотрудников НКНХ, подрядных организаций и родственников была организована линия по психологической поддержке.

В "Сибуре" также отметили, что экологи в режиме онлайн проверяют качество воздуха в Нижнекамске и окрестностях. Передвижные лаборатории министерства экологии и природных ресурсов по республике осуществляют отбор проб атмосферного воздуха на границах населенных пунктов.

"На 15:30 по результатам отбора проб на проспекте Вахитова в Нижнекамске превышений предельно допустимой концентрации веществ не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" вспыхнул 31 марта. По данным СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали. По информации исполняющего обязанности заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" Дмитрия Чайко, госпитализированы 22 человека.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Более того, из-за ЧП отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия в Нижнекамске.

Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Нижнекамске

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика