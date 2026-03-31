ТАСС: Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 3

Фото: РИА Новости/Стрингер

Число погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане увеличилось до 3 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При этом судьба 6 человек, включая пожарного, остается неизвестной. Уточняется, что в ходе тушения огня пострадали 3 сотрудника пожарной службы.

Огонь на предприятии вспыхнул 31 марта. Причиной возгорания, по предварительной информации, послужил сбой в работе оборудования. К настоящему моменту возгорание локализовано.

В результате пожара пострадали более 70 человек. При этом 8 из них госпитализированы, еще 64 получили легкие травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Более того, из-за ЧП отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия в Нижнекамске.

