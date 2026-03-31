31 марта, 16:52
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Нижнекамске
Фото: kremlin.ru
Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при пожаре в Нижнекамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.
Возгорание на заводе "Нижнекамскнефтехим" произошло 31 марта. Причиной возникновения огня, предварительно, стал сбой в работе оборудования. В настоящее время пожар локализован.
В результате ЧП два человека погибли, еще 72 пострадали. Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии.
Местные жители рассказали, что слышали сильный взрыв. По словам женщины по имени Вероника, у нее от этого "зазвенели уши".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Из-за ЧП на предприятии в Нижнекамске отменили культурные, спортивные и массовые мероприятия. О новой дате их проведения сообщат дополнительно.
