31 марта, 16:08
Массовые мероприятия отменены в Нижнекамске после ЧП на предприятии
Фото: телеграм-канал Baza
Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Нижнекамске из-за ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим". Об этом сообщается на странице исполнительного комитета города в соцсети "ВКонтакте".
"О дате их проведения будет сообщено дополнительно", – говорится в публикации.
Пожар на заводе вспыхнул 31 марта из-за сбоя в работе оборудования. В настоящее время возгорание локализовано.
В результате ЧП два человека погибли, 72 человека пострадали. Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. СМИ писали, что среди пострадавших есть двое пожарных.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
