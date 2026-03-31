Массовые мероприятия отменены в Нижнекамске после ЧП на предприятии

Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Нижнекамске из-за ЧП на предприятии "Нижнекамскнефтехим". Об этом сообщается на странице исполнительного комитета города в соцсети "ВКонтакте".

"О дате их проведения будет сообщено дополнительно", – говорится в публикации.

Пожар на заводе вспыхнул 31 марта из-за сбоя в работе оборудования. В настоящее время возгорание локализовано.

В результате ЧП два человека погибли, 72 человека пострадали. Восемь граждан находятся в тяжелом состоянии. СМИ писали, что среди пострадавших есть двое пожарных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.