Кадры пожара на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане появились в Сети

Видео: телеграм-канал Baza

Кадры пожара на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане появились в Сети.

На одной из видеозаписей видно, как в небо поднимается черный дым. В нем также можно заметить пламя. На другом видео показана эвакуация рабочих с предприятия.



Пожар на заводе в Нижнекамске произошел 31 марта. Причиной ЧП стал сбой в работе оборудования. В результате один человек погиб , еще 50 пострадали. Врачи им оказывают помощь.

Для тушения огня привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Ожидается, что в дальнейшем могут быть привлечены дополнительные силы.

Медицинская служба Нижнекамска объявила повышенный уровень готовности. Из-за возгорания в некоторых домах повреждено имущество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как рассказала местная жительница Елена, в городе прогремел сильный взрыв. Другая женщина по имени Вероника рассказала, что от этого у нее "зазвенели уши", а в воздухе была видна туча из черного дыма.

