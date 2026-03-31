31 марта, 15:53Происшествия
Кадры пожара на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане появились в Сети
На одной из видеозаписей видно, как в небо поднимается черный дым. В нем также можно заметить пламя. На другом видео показана эвакуация рабочих с предприятия.
Для тушения огня привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники. Ожидается, что в дальнейшем могут быть привлечены дополнительные силы.
Медицинская служба Нижнекамска объявила повышенный уровень готовности. Из-за возгорания в некоторых домах повреждено имущество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Как рассказала местная жительница Елена, в городе прогремел сильный взрыв. Другая женщина по имени Вероника рассказала, что от этого у нее "зазвенели уши", а в воздухе была видна туча из черного дыма.