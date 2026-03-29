29 марта, 14:33Происшествия
Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Ярославле
Фото: MAX/"МЧС Ярославской области"
Прокуратура организовала проверку после крупного пожара в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Во время проверочных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе вопросам содержания и ремонта здания. Правоохранители также изучат соблюдение жилищных и иных социальных прав граждан.
Жители, пострадавшие при пожаре, смогут при необходимости воспользоваться маневренным фондом, написал в телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"На данный момент обращений не поступало, люди временно разместились у родственников и знакомых", – уточнил он.
Евраев добавил, что в ДК "Красный Перекоп" откроется пункт консультаций о порядке получения материальной помощи. Там же можно будет получить помощь психологов и решить возникающие вопросы.
"При необходимости организуем горячее питание. Дальнейшие решения по объекту примем после проведения экспертизы специалистами МЧС", – добавил глава области.
Пожар в жилом доме на улице Стачек вспыхнул ночью 29 марта. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадали 3 человека. Для жильцов открыли пункт временного размещения, также на месте ЧП работают психологи.
