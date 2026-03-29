Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщил глава города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

По его словам, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Пожар произошел в доме, который расположен на улице Стачек, в ночь на 29 марта. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Для жильцов дома открыли пункт временного размещения. Кроме того, на месте происшествия продолжают работать психологи МЧС России.

