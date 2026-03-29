В Ярославле для жителей дома, где ночью произошел пожар, развернули ПВР

Пункт временного размещения открыт для жильцов жилого дома в Ярославле, где в ночь на 29 марта произошел пожар на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать психологи МЧС России.

Ранее возгорание было выявлено в порту Усть-Луга после атаки беспилотников на Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко заявил, что в ночь на 29 марта была отражена атака 31 дрона.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией возгорания в порту Усть- Луга. При этом о пострадавших при атаке БПЛА не сообщается.

