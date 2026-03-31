Очевидцы рассказали о выбитых окнах из-за ЧП на "Нижнекамскнефтехиме"

Из-за ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане в домах вылетели окна и москитные сетки, рассказала "Газете.ру" местная жительница Елена.

Она отметила, что в Нижнекамске был сильный взрыв. Кроме того, она пожаловалась на то, что у нее и соседей сильно першит в горле.

Другая местная жительница по имени Вероника отметила, что из-за взрыва у нее "зазвенели уши", а в воздухе видна туча из черного дыма. В момент ЧП женщина была на балконе с открытым окном в доме, который находится на улице Менделеева.

О ЧП на предприятии в Нижнекамске стало известно днем 31 марта. Там произошло возгорание в результате сбоя в работе оборудования.

На данный момент на месте работают более 60 пожарных и 19 единиц техники. Предполагается, что в дальнейшем к тушению будут привлечены дополнительные силы. Параллельно проводится мониторинг качества воздуха.

В результате инцидента погиб один человек. Кроме того, известно о 50 пострадавших разной степени тяжести.

