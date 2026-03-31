Один человек погиб при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" в Татарстане

В результате пожара на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане погиб 1 человек. Об этом сообщили в компании "Сибур".

Руководство организации принесло свои соболезнования его семье. Родным погибшего окажут поддержку и предоставят материальную помощь.

Вместе с тем число пострадавших в результате возгорания достигло 50. Они находятся в состоянии разной степени тяжести, всем им оказывается медицинская помощь.

Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Правоохранители установят причины и обстоятельства пожара, а также оценят соблюдение требований безопасности. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. На место происшествия направился городской прокурор Ильнур Гаянов.

О пожаре на предприятии в Нижнекамске стало известно 31 марта. Предварительно, возгорание произошло в результате сбоя в работе оборудования.

На данный момент в операции участвуют более 60 пожарных и 19 единиц техники. Предполагается, что в дальнейшем к тушению будут привлечены дополнительные силы. Параллельно проводится мониторинг качества воздуха.

Медицинская служба города объявила повышенный уровень готовности. Также, по словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, пожар привел к повреждению имущества в некоторых домах.

