Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 14:53

Происшествия

При пожаре на территории "Нижнекамскнефтехима" в Татарстане пострадали 13 человек

Фото: телеграм-канал Baza

13 человек пострадали при пожаре на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Спасатели продолжают тушение огня. Всего к операции привлечены свыше 60 пожарных и 19 единиц техники, однако планируется наращивание сил и средств.

"Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет", – подчеркнули в министерстве.

Режим повышенной готовности был объявлен и в медицинской службе города, добавила, в свою очередь, пресс-служба Минздрава Татарстана. Из Набережных Челнов к месту происшествия направлены дополнительные 6 бригад скорой помощи.

В свою очередь, мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале сообщил, что инцидент привел к повреждению имущества в некоторых домах. В частности, были выбиты окна и появились трещины в оконных рамах.

О возгорании на территории промышленной зоны стало известно днем 31 марта. По предварительной информации, причиной стал сбой в работе оборудования. В настоящее время одновременно с локализацией очагов пожара специалисты проводят мониторинг качества воздуха.

происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика