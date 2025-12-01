01 декабря, 07:15Происшествия
Взрыв прогремел на сталелитейном заводе в Японии
Фото: 123RF.com/leszekglasner
Взрыв и пожар произошли на сталелитейном заводе компании Nippon Steel в японском городе Муроран на острове Хоккайдо. Об этом сообщает издание NHK.
В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, пожар не распространился за пределы завода.
До взрыва на производстве вспыхнул огонь в помещении, через которое подается горячий воздух в доменную печь для извлечения чугуна. Более точные обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее взрыв произошел на одном из объектов в Наримановском районе Баку. По информации местных СМИ, хлопок раздался в одном из офисов, в результате чего пострадали 7 человек.
Еще один инцидент случился в индийском городе Сринагар, где в результате взрыва в полицейском участке Ноугам погибли по меньшей мере 7 человек, еще 27 получили ранения.
