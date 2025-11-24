Взрыв произошел на одном из объектов в Баку

Фото: телеграм-канал Fövqəladə Hallar Nazirliyi

На одном из объектов в Наримановском районе Баку произошел взрыв, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации ведомства, взрыв произошел на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли. На место инцидента прибыли Государственная служба пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС. О причинах происшествия и пострадавших не сообщалось.

При этом, по информации агентства APA , взрыв произошел в одном из офисов, в результате чего пострадали семь человек.

Ранее в частном доме в городе Алексеевке Белгородской области произошел взрыв газовоздушной смеси. После не было выявлено возгораний. Однако в результате случившегося один частный дом оказался полностью разрушен, а у соседнего здания повреждены кровля и фасад. Два человека пострадали.

