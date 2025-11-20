Последствия аварии на газопроводе ликвидированы под Омском

Фото: телеграм-канал "Хоценко о важном"

Специалисты ликвидировали последствия аварии на магистральном газопроводе, произошедшей в поселке Ростовка Омского района. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в настоящее время газоснабжение осуществляется в привычном режиме.

Авария произошла около 05:16 по московскому времени 18 ноября. Из-за утечки и возгорания газа образовалось яркое зарево, которое было видно за несколько километров.

Известно, что в результате ЧП никто не пострадал, однако несколько промышленных предприятий оказались без газа и были переведены на резервные источники топлива.

При этом частные домовладения были обеспечены газом за счет увеличения его подачи по сетям Омска и Омского района. Еще 8 котельных были временно переведены на дизельное топливо и мазут.