Пожар вспыхнул в Омской области из-за утечки на газопроводе

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в поле в районе поселка Ростовка в Омской области. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Предварительно, возгорание случилось из-за утечки газа из газопровода. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте уже работают специалисты оперативных служб. Правоохранители выясняют причины ЧП.

Ранее два цеха по производству диванов загорелись в Усолье-Сибирском Иркутской области. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Спустя некоторое время сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем – полностью потушить пожар. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.