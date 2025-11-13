Семь человек пострадали при пожаре в больнице Саратова

Фото: телеграм-канал "МЧС Саратовской области"

Пожар произошел в областной инфекционной больнице в Саратове. В результате пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, здание загорелось в 02:40 по местному времени (03:40 по московскому). Огонь охватил три лечебных бокса на втором этаже здания. При этом в настоящее время он уже локализован.

Как сообщалось в телеграм-каналах, огонь вспыхнул в одной из палат больничного корпуса № 5, около 100 человек были эвакуированы.

Ранее пожар произошел в частном жилом доме, расположенном в Филимоновском районе Москвы. Для его ликвидации были привлечены 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона. Никто из местных жителей при пожаре не пострадал.

