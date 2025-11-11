Стройматериалы загорелись на территории ЖК в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Стройматериалы загорелись на территории строящегося жилого комплекса на Осташковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

На место происшествия прибыли 28 сотрудников ведомства и 8 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы локализовали возгорание, а затем полностью ликвидировали его. В результате никто не пострадал.

По данным столичного Дептранса, из-за ЧП оказалось перекрыто движение по Тайнинской улице в районе дома № 5. Горожан призывали выбирать альтернативные пути для объезда, включая Осташковский проезд и Магаданскую улицу.

Ранее задымление произошло на судне "Чечера", пришвартованном у причала Новоспасский в Москве. Инцидент произошел во время отстоя корабля.

Задымление в носовой части судна заметил помощник капитана, благодаря чему никто не пострадал. По предварительной версии, причиной ЧП стало короткое замыкание.

