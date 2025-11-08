Женщина и ее сын погибли в результате пожара в квартире дома в Королеве

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Женщина и ее сын погибли в пожаре, вспыхнувшем в квартире жилого дома в микрорайоне Юбилейный города Королёва. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Огонь охватил квартиру многоквартирного дома, расположенного на улице А. И. Тихомировой. В качестве предварительной причины названо короткое замыкание в электрообогревателе.

При этом в квартире отсутствовали автономные дымовые пожарные извещатели, уточнили в ведомстве.

Ранее пожар произошел на третьем этаже и кровле административного здания, которое расположено на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров.

До прибытия спасателей из здания успели эвакуироваться около 20 человек. Спустя время пожар удалось ликвидировать. На месте работали более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала. Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара.