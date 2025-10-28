Пожар в здании на Угрешской улице полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в административном здании на Угрешской улице в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

О возгорании по адресу Угрешская улица, дом 2, строение 2, стало известно 28 октября. Пожар зафиксировали на третьем этаже и кровле.

Спустя время его площадь увеличилась до 450 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания были эвакуированы около 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Точная причина возникновения огня будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

