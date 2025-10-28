28 октября, 17:46Происшествия
Пожар в здании на Угрешской улице полностью ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пожар в административном здании на Угрешской улице в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
О возгорании по адресу Угрешская улица, дом 2, строение 2, стало известно 28 октября. Пожар зафиксировали на третьем этаже и кровле.
Спустя время его площадь увеличилась до 450 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания были эвакуированы около 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.
Точная причина возникновения огня будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
