Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 17:46

Происшествия

Пожар в здании на Угрешской улице полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в административном здании на Угрешской улице в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

О возгорании по адресу Угрешская улица, дом 2, строение 2, стало известно 28 октября. Пожар зафиксировали на третьем этаже и кровле.

Спустя время его площадь увеличилась до 450 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания были эвакуированы около 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Точная причина возникновения огня будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар произошел в здании возле станции метро "Кожуховская"

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика