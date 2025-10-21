Пожар вспыхнул на Белорусском вокзале в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пожар вспыхнул на втором этаже здания Белорусского вокзала в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте ЧП работали 60 сотрудников и 16 единиц спецтехники. Они установили вентиляционные устройства для проветривания помещений. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Белорусском вокзале под платформой № 5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, произошло задымление. Пострадавших не было, причины случившегося установят специалисты.

На время работы экстренных служб доступ граждан на платформу был ограничен. В пути задерживались несколько поездов в сторону Лобни.