Пожар на предприятии в Пушкине ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в цехе по производству и розливу машинного масла в подмосковном Пушкине ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

О возгорании на предприятии, расположенном на Ярославском шоссе, стало известно днем 17 октября. По предварительным данным, пожар возник на чердаке.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы минимум 69 пожарных и 24 единицы техники.

В подмосковной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за ремонтно-сварочных работ. Точные выводы будут сделаны после осмотра места и пожарно-технической экспертизы. Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств случившегося.

