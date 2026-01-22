Форма поиска по сайту

22 января, 20:29

Политика

Власти Франции не уведомили посольство РФ о задержании шедшего из Мурманска танкера

Фото: 123RF.com/chawran

Французские власти не проинформировали посольство России в Париже ни о задержании танкера, ни о составе экипажа судна, следовавшего из Мурманска, сообщили ТАСС в российском посольстве.

В дипмиссии отметили, что в настоящее время посольство и дипломаты генерального консульства в Марселе выясняют, есть ли среди членов экипажа россияне, чтобы оказать "необходимое содействие".

Немногим ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря, якобы следовавший из России. Он отметил, что судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага.

Морская префектура Франции по Средиземному морю, в свою очередь, утверждала, что танкер GRINCH следовал из Мурманска. Его перенаправили в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки.

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

