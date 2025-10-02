Песков назвал пиратством предложение Макрона по задержанию танкеров

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по якобы российскому теневому флоту, назвав их пиратством XXI века.

При этом, как отметил политик, Москва не располагает информацией о перевозимой задержанным у берегов Франции танкером нефти.

"Я не знаю, что это за нефть, каково ее происхождение. Мы не располагаем информацией об этом. Это коммерческая продажа энергоресурсов", – указал пресс-секретарь в беседе с "Известиями".

По словам Пескова, своими действиями Париж способен создать большие риски для каналов перевозки энергоресурсов.

"Президент (Франции Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон говорит: "Давайте затруднять передвижение российской нефти". А если вы сделаете ошибку и будете затруднять вообще нефтяные все маршруты транспортировки? А если это не российская нефть?" – сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет принимать меры на подобные попытки.

2 октября французские военные задержали капитана и его помощника танкера Boracay, который следовал из России. Судно находилось на якоре около побережья Сен-Назера.

По данным СМИ, задержанные подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией. Танкер вернулся во внутренние воды Франции, где расследование поручили провести Национальной полиции.

После этого Макрон предложил задерживать танкеры так называемого теневого флота для нарушения поставок российской нефти, считая, что это снизит эффективность бизнес-модели.

