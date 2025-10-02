Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:54

Политика

МИД заявил, что Россия даст очень жесткий ответ в случае покушения на свои активы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия даст очень жесткий ответ в случае покушения Евросоюза на российскую собственность. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, в ЕС знают об этом.

"Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обращал внимание на то, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, это может обернуться началом "полного хаоса".

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупреждал, что подобная конфискация может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. В частности, премьер отметил, что активы Центробанка юридически защищены и их изъятие создаст опасный прецедент.

Он также добавил, что странам ЕС необходимо разделить риски, связанные с конфискацией активов РФ на территории Бельгии.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика