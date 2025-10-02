МИД заявил, что Россия даст очень жесткий ответ в случае покушения на свои активы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия даст очень жесткий ответ в случае покушения Евросоюза на российскую собственность. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, в ЕС знают об этом.

"Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее обращал внимание на то, что конфискация суверенных активов России невозможна без нарушения международного права. По его мнению, это может обернуться началом "полного хаоса".

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предупреждал, что подобная конфискация может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. В частности, премьер отметил, что активы Центробанка юридически защищены и их изъятие создаст опасный прецедент.

Он также добавил, что странам ЕС необходимо разделить риски, связанные с конфискацией активов РФ на территории Бельгии.