26 августа, 17:11Политика
В Бельгии предупредили о последствиях конфискации активов России
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация суверенных активов России может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Бельгийский политик подчеркнул, что активы, которые принадлежат Центробанку России, юридически защищены. По его словам, их изъятие является рискованной мерой с точки зрения права, поскольку создаст опасный прецедент.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что замороженные российские активы невозможно конфисковать, так как для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.
Макрон отмечал, что Европе необходимо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть этих средств направляется на поддержку Украины.