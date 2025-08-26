В Бельгии предупредили о последствиях конфискации активов России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что конфискация суверенных активов России может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Бельгийский политик подчеркнул, что активы, которые принадлежат Центробанку России, юридически защищены. По его словам, их изъятие является рискованной мерой с точки зрения права, поскольку создаст опасный прецедент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что замороженные российские активы невозможно конфисковать, так как для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.

Макрон отмечал, что Европе необходимо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть этих средств направляется на поддержку Украины.