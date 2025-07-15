Финский суд признал законной конфискацию российских активов

Фото: 123RF/somemeans

Хельсинкский городской суд признал законной конфискацию имущества РФ в Финляндии, несмотря на возражения российской стороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Незадолго до этого исполнительная служба Финляндии арестовала десятки российских активов на сумму не менее 40 миллионов евро по требованию украинской энергетической компании "Нафтогаз". Большая часть активов была под арестом, однако еще не конфискована.

Еще в мае президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что замороженные российские активы невозможно конфисковать, так как для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.

Макрон отмечал, что Европе необходимо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход, а часть этих средств направляется на поддержку Киева.