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26 июня, 19:48

Экономика

Путин назвал грабежом заморозку российских золотовалютных резервов на Западе

Фото: kremlin.ru

Запад пытается совершить грабеж российских золотовалютных активов. Об этом заявил Владимир Путин в рамках Евразийского экономического форума.

"Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер", – отметил Путин, указав, что Россия стремится уменьшить зависимость от иностранных финансовых институтов.

Президент отметил нацеленность и далее укреплять собственные финансовые расчетные инструменты. Кроме того, глава государства заявил, что диалог со Всемирным банком пока затруднен из-за ангажированности финансовых институтов Запада.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные Евросоюзом российские активы невозможно конфисковать из-за отсутствия юридических рамок. При этом он отметил, что Европе надо обеспечить сохранность российских активов, так как они продолжают ежемесячно приносить доход.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные Западом активы. Официальный представитель Кремля называл незаконными попытки изъять российские активы.

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