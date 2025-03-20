Евросоюз отказался размораживать российские активы

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Евросоюз продолжит санкционное давление в отношении России и не будет размораживать ее активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ саммита, который подписали 26 из 27 стран организации.

Как говорится в документе, активы останутся замороженными, пока Россия "не компенсирует нанесенный ущерб Украине".

Вместе с тем Евросовет снова указал на поддержку киевского режима, отметив, что придерживается подхода "мир через силу", который предполагает сильную позицию Украины и ее собственные мощные оборонные возможности.

Немногим ранее Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов. Общий объем денег, выделенных Киеву Брюсселем, уже составляет четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл незаконными попытки изъять российские активы. Как он говорил, в последнее время появляется все больше и больше заявлений относительно вероятного изъятия замороженных активов. Трезвых рассуждений о том, что эти действия неправильные и могут подорвать доверие международных инвесторов, немного, добавлял Песков.

