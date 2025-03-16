Захарова связала желание Британии украсть активы РФ с тягой к пиратству

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Желание Великобритании украсть российские активы обусловлено давней традицией пиратства в Англии, которая стала неотъемлемой частью истории британской короны наряду с "грабежом и убийствами". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. В качестве примера она привела мореплавателя и пирата Генри Моргана.

"(Морган. – Прим. ред.) собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию. Он грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму", – рассказала Захарова.

Однако после ареста его не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки.

"Аморальная мораль", – заключила дипломат.

В начале марта Украина получила от Великобритании первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер транша составил 971 миллион долларов. Как рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передача осуществилась в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA).

На незаконность изъятия некоторыми странами замороженных российских активов ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные действия, по его словам, будут иметь судебные и юридические последствия.