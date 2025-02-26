Лавров предупредил об ответе на действия против замороженных российских активов

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Действия в отношении замороженных в странах Запада российских активов не останутся без ответа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, никаких конкретных разговоров с Россией о дальнейшей судьбе активов не было. Как отметил глава МИД, эти средства были украдены главным образом европейскими странами. Лавров полагает, что как часть урегулирования конфликта на Украине тема российских активов никуда не исчезнет.

Ранее сообщалось, что Эстония пытается убедить страны Евросоюза передать Украине средства от замороженных российских активов. По словам главы эстонского МИД Маргуса Цакхна, решение использовать прибыль от активов было шагом в правильном направлении и сейчас настало время сделать следующий шаг.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что конфискация замороженных российских активов невозможна. Как объяснил политик, это противоречит международному праву.