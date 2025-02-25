Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно

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Французский президент Эммануэль Макрон сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, что конфискация замороженных российских активов невозможна.

"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву", – цитирует Макрона РИА Новости.

Лидер Франции считает, что вопрос касательно активов РФ должен быть частью потенциальных переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее сообщалось, что Эстония пытается убедить страны Евросоюза передать Украине средства от замороженных российских активов. По словам главы эстонского МИД Маргуса Цакхна, решение использовать прибыль от активов РФ было шагом в правильном направлении, и сейчас настало время сделать следующий шаг.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что конфискация российских активов и валютных резервов западными странами не останется безнаказанной.