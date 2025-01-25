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Для начала переговоров по украинскому конфликту Западу нужно разморозить активы РФ, говорится в статье британского издания Unherd.

"Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты", – пишет автор публикации.

При этом страны Запада проявляют наивность, когда ориентируются на данные экономистов, которые неправильно оценивают ситуацию в РФ. Введением дополнительных тарифов против России США только усугубят ситуацию для себя, предупредил автор.

Россия может вернуть себе замороженные активы в случае вето Венгрии на продление рестрикций, писали ранее СМИ.

В Кремле считают, что коренных изменений санкционной политики во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям.