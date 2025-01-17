Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции США по санкционной политике

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Коренных изменений санкционной политики во время президентства Дональда Трампа быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям.

"То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям", – сказал Песков.

Как ранее писали СМИ, команда Трампа работает над стратегией по санкциям, в том числе введенным против энергетического сектора России, которая могла бы посодействовать мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Стратегия предусматривает два основных варианта развития событий. Они зависят от того, на каком этапе будет находиться возможная сделка.

В свою очередь, американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США на пост госсекретаря, допустил отмену антироссийских санкций во время президентства республиканца. Он заявил, что это может сыграть важную роль в потенциальных переговорах по завершению конфликта на Украине.