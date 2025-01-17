США сняли санкции с дочери экс-министра обороны РФ Сердюкова

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Власти США сняли санкции с дочери бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова Натальи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Причины снятия ограничений при этом не указываются.

Анатолий Сердюков, занимавший должность министра обороны России с 2007 по 2012 год, попал под американские рестрикции вместе с супругой и детьми в июне 2022 года.

Ранее американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, допустил отмену антироссийских санкций во время президентства республиканца, заявив, что это может сыграть важную роль в потенциальных переговорах по завершению конфликта на Украине.