США ввели санкции против ЗАЭС и центра "Патриот"

Фото: depositphotos/eabff

США расширили санкционный список по России, включив в него Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и выставочный центр "Патриот", сообщает американский Минфин на сайте.

Помимо этого, ведомство ввело ограничения в отношении 16 граждан России, Турции и Германии, а также десятка компаний, включая АО "Военторг".

Согласно документу, санкции введены и против входящего в контур "Роскосмоса" Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, а также против Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Ранее США ввели санкции, затрагивающие компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и другие. В частности, ограничения коснулись более чем 30 российских нефтесервисных компаний.

Между тем Россия не исключает ответа на принятые санкции против российского нефтяного сектора, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, будет сделано то, что наилучшим образом отвечает российским интересам.