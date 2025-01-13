Песков заявил, что санкции не могут перекрыть все маршруты поставок энергоносителей

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Санкциями невозможно "перерубить" сложившиеся естественным образом маршруты экспорта российских энергоносителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций", – ответил он на вопрос, скажутся ли новые ограничения США на поставки энергоносителей в Азию.

Подобные санкции, по словам Пескова, не могут не привести к некоторой дестабилизации рынка, поэтому Москва будет не только следить за последствиями ограничений, но и настраивать работу компаний так, чтобы минимизировать последствия решений Вашингтона.

Кроме того, госкорпорация "Росатом" будет продолжать свою международную деятельность, несмотря на санкции против ее руководства, подчеркнул Песков. По его словам, госкорпорация является одним из неоспоримых лидеров рынка атомной энергетики.

США 10 января ввели против России новый пакет ограничений, куда вошли санкции против гендиректора "Росатом" Алексея Лихачева, а также руководителей "Зарубежнефти", "Газпром нефти", "Башнефти", "Татнефти" и "Лукойла". Антироссийские ограничения затронули сами компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и другие фирмы.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные против страны санкции сработали в плюс. По его словам, РФ достигла серьезных успехов в экономике, повысив уровень и продолжительность жизни, а также снизив уровень безработицы.

